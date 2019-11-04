По торговому центру в Мариуполе гулял голый мужчина
В торговом центре “ПортСити” в Мариуполе гулял абсолютно голый мужчина. Видео инцидента снял один из посетителей ТЦ и залил ролик в сеть.
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Неизвестный мужчина со странно выбритыми висками вальяжно прогуливался в зоне кинотеатра возле диванчиков, на которых дети ожидали свой сеанс.
Надо сказать, посетители практически не обращали внимание на голого неадеквата. На видеоролике видно, что никто даже не удивился.
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По какой причине голый мужчина решил погулять в толпе людей, пока не ясно. В полицию сообщений об этом инциденте не поступало.
Сотрудники торгового центра также не обращали особого внимания на странного посетителя. Детали инцидента неизвестны.
Напомним, на Крещатике в одних стрингах ходил курьер с желтым рюкзаком. В соцсетях комментируют инцидент.
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