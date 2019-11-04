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По торговому центру в Мариуполе гулял голый мужчина

Комментариев: 2
Инцидент сняли на видео.
В Мариуполе гулял голый мужчина
В Мариуполе гулял голый мужчина
скриншот из видео

В торговом центре “ПортСити” в Мариуполе гулял абсолютно голый мужчина. Видео инцидента снял один из посетителей ТЦ и залил ролик в сеть.

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Неизвестный мужчина со странно выбритыми висками вальяжно прогуливался в зоне кинотеатра возле диванчиков, на которых дети ожидали свой сеанс.

Надо сказать, посетители практически не обращали внимание на голого неадеквата. На видеоролике видно, что никто даже не удивился.

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По какой причине голый мужчина решил погулять в толпе людей, пока не ясно. В полицию сообщений об этом инциденте не поступало.

Сотрудники торгового центра также не обращали особого внимания на странного посетителя. Детали инцидента неизвестны.

Напомним, на Крещатике в одних стрингах ходил курьер с желтым рюкзаком. В соцсетях комментируют инцидент.

 

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Теги: Мариуполь, ТЦ, голый мужчина
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Комментариев (3)
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Ira0956    04.11.2019, 16:13
Оценка:  0
Ira0956
"На видеоролике видно, что никто даже не удивился" - европейцы, хуле
GreenPeace!    04.11.2019, 16:19
Оценка:  0
GreenPeace!
А нашим людям пох на все....я когда-то девушку спасала, так все проходили мимо...морозились, когда я о помощи просила...а девушку насиловали!Один парень киевлянин, помог мне.Больше никто.
futbolprognoz    04.11.2019, 16:25
Оценка:  0
futbolprognoz
ну а так время такое. У каждого второго оружие есть из АТО, поможешь - ещё и пристрелят.
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