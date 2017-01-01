Планировал убить шефа: Инсценировка помогла зедержать злоумышленника

Сотрудник знал о намерениях работодателя провести оптовую закупку товара.

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Правоохранители имитировали убийство, чтобы задержать 36-летнего жителя Одессы, который планировал ради наживы организовал нападение на своего работодателя.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

“Было установлено, что 36-летний мужчина подыскивает лиц в уголовных кругах для совершения разбойного нападения на своего работодателя - местного предпринимателя в сфере торговли“, - говорится в сообщении.

При проверке информация нашла свое подтверждение.

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“Будучи хорошо осведомленным о намерениях своего шефа провести оптовую закупку товара, наличие у него средств для этого, время и маршрут его передвижения злоумышленник составил соответствующий план нападения и начал поиски исполнителя замысла“, - уточнили в полиции.

Как сообщалось 21 августа, в Броварах мужчина “заказал“ экс-жену, которая до этого “заказывала“ его.

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