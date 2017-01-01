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Профсоюзы назвали объем задолженности по зарплатам

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Украинцы массово едут на работу за границу, в том числе, из-за растущей задолженности по зарплатам.
Официально украинцам должны более 3 млрд грн, неофициально - вдвое больше
Официально украинцам должны более 3 млрд грн, неофициально - вдвое больше
depositphotos.com
Задолженность по зарплате в Украине превысила 3 миллиарда гривен. Об этом в понедельник, 4 ноября, сообщила заместитель председателя Конфедерации свободных профсоюзов Украины Наталья Левицкая, пишет Укринформ.

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“К сожалению, украинцы вынуждены выезжать работать за границу. По разным данным, работают за границей от 4 до 7 млн украинцев. Это очень большая цифра. Мы сталкиваемся с тем, что даже целые бригады, коллективы едут работать за границу, так как здесь не выплачивают заработную плату. На сегодня задолженность по заработной плате составляет более 3 млрд грн. Это очень большая цифра. И это только официальная статистика. А если мы посмотрим на неофициальные данные, то цифра по задолженности будет выше на около 50%“, - сказала Левицкая.

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Она напомнила, что в 2020 году вступает в силу миграционный закон Германии, согласно которому упрощаются правила трудоустройства в Германии для иностранцев из-за пределов ЕС.

“И это угроза для наших рабочих мест, поскольку мы сейчас сталкиваемся с тем, что очень трудно найти квалифицированных работников“, - отметила Левицкая.
 
В то же время, по данным Госстата, задолженность по зарплатам по состоянию на 1 сентября  увеличилась на 2,8% по сравнению с 1 августа и составила 2 816,842 млн гривен.

Ранее сообщалось о том, сколько нардепы заработали в октябре.

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Теги: Трудовая миграция, долги, заробитчане, профсоюзы, задолженность по выплате зарплаты
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