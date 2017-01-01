Профсоюзы назвали объем задолженности по зарплатам

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“К сожалению, украинцы вынуждены выезжать работать за границу. По разным данным, работают за границей от 4 до 7 млн украинцев. Это очень большая цифра. Мы сталкиваемся с тем, что даже целые бригады, коллективы едут работать за границу, так как здесь не выплачивают заработную плату. На сегодня задолженность по заработной плате составляет более 3 млрд грн. Это очень большая цифра. И это только официальная статистика. А если мы посмотрим на неофициальные данные, то цифра по задолженности будет выше на около 50%“, - сказала Левицкая.

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Она напомнила, что в 2020 году вступает в силу миграционный закон Германии, согласно которому упрощаются правила трудоустройства в Германии для иностранцев из-за пределов ЕС.