Кто заменит Ирину Луценко в Раде: Названы фамилии

Сегодня Ирина Луценко подтвердила информацию о собственном уходе.

Народный депутат от ЕС Ирина Луценко сегодня подала заявление об отказе от мандата. Следующим человеком, претендующим на пост Луценко, является Наталья Бойко. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

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В ВР Ирина прошла под номером 15. Всего тогда в Раду попало 23 человека, а под 24 номером баллотировалась Наталья Бойко.

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Наталья Бойко родилась 7.09.1989 года. Она работала в Кабмине Владимира Гройсмана, занимала должность замминистра энергетики и угольной промышленности. Также работала в АП Петра Порошенко и ERM в Германии.

Если Бойко откажется, то место Луценко могут занять:

Владимир Вятрович – раньше работал главой Украинского института нацпамяти.

Ирина Никорак – юрист.

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Напомним, ранее СМИ писали, что Ирина Луценко хочет уйти из Рады. Супруга бывшего Генерального прокурора могла написать заявление о сложении депутатских полномочий в связи с состоянием здоровья.

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