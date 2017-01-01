АМК возбудил дело против Минтранса из-за Борисполя

Министерство обвиняют в предоставлении неоправданных привилегий аэропорту "Борисполь".

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Антимонопольный комитет начал расследование возможного нарушения Министерством инфраструктуры правил честной конкуренции. В частности Министерство подозревают в предоставлении преимуществ аэропорту Борисполь перед другими аэропортами страны. Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета.

В частности речь идет о приказе Министерства, изданном в июне этого года, согласно которому Борисполю был снижен размер платы за обслуживание воздушных судов, которая уплачивается аэропортом ГП “Украэрорух“. Так, для Борисполя размер платы составил 210 евро за одно судно, в то время как для остальных аэропортов – 411 евро.

Еще на стадии разработки проекта приказа Комитет неоднократно предостерегал Мининфраструктуры, что установление таких ставок имеет признаки предоставления одном аэропорту льгот или преимуществ, которые ставят его в привилегированное положение по сравнению с другими аэропортами, что приводит к нарушению антимонопольного законодательства, - сообщают в АМКУ.

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Основанием для начала производства стало обращение Ассоциации аэропортов Украины, в которую входят 20 аэропортов.

Напомним, гендиректор “Борисполя“, заполняя декларацию, “ошибся“ на 10,6 млн грн.

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