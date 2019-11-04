Фронтовым медикам могут предоставить статус участника боевых действий

Депутат от "Слуги народа" считает необходимым отметить вклад медиков в оборону страны.

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В Верховную Раду подан проект закона о внесении изменений в Закон Украины “О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты“ относительно предоставления статуса участника боевых действий медицинским работникам. Как указано в “карточке“ документа на сайте парламента, автором законопроекта является депутат из фракции “Слуга народа“ Ольга Василевская-Смаглюк.

На своей странице в Фейсбук народная избранница объяснила необходимость принятия данного закона огромным вкладом, который фронтовые медики сделали в обороноспособность Украины.

В Украине тысячи медицинских работников, которые спасали и продолжают спасать жизни нашим защитникам на линии разграничения. Но, несмотря на свой огромный вклад в обороноспособность государства, эти люди почему-то не получают статус участника боевых действий, - написала она.

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По словам Василевской-Смаглюк, ее возмущает тот факт, что на уровне государства фронтовые медики не получают должного признания своих заслуг, тогда как чиновники получают статус участника боевых действий относительно легко и часто незаслуженно.

Должностные лица органов государственной власти, например, прокуратуры, иногда получают данный статус всего за несколько часов пребывания в зоне ООС. Идею исправить это неравенство мне подал председатель Бородянской ЦРБ Игорь Чебышев. Понимая важность работы медицинских работников на фронте, я зарегистрировала соответствующий законопроект, который призван решить данную проблему, - заявила она.

Напомним, Рада приняла в первом чтении закон о добровольцах АТО. Этот документ наделяет статусом участника боевых действий всех добровольцев, участвовавших в боях на Донбассе.

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