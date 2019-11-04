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СМИ показали, как разрушается Крымский канал

Комментариев: 19
Северо-Крымский канал не работает: он порос травой, некоторые плиты у стен канала отвалились.
Северо-Крымский канал был главной водной артерией Крыма
Северо-Крымский канал был главной водной артерией Крыма
кадр из видео

Северо-Крымский канал был главной водной артерией Крыма. До аннексии он соединял главное русло Днепра с полуостровом и обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде После 2014 поставки воды на полуостров прекратили, сообщает Крым.Реалии.

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“Вопросы воды не обсуждаются“, – заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 10 октября.

Российские власти полуострова пообещали обеспечить полуостров питьевой и технической водой до 2025 года. Для этого планируется реконструировать Межгорное водохранилище под Симферополем и наполнять его водой из ближайших рек.

Сегодня Северо-Крымский канал не работает: он порос травой, некоторые плиты у стен канала отвалились. Подробнее о состоянии водной артерии Крыма смотрите в коротком видео.

Ранее у Зеленского ответили на претензии по воде в Крым. Пресной воды в Крыму для потребностей населения хватает, подсчитали у президента. Киев не будет вести переговоры об открытии канала из Днепра.

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Теги: Крым, видео, вода, канал, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (19)
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Npc7777    04.11.2019, 18:19
Оценка:  -1
Npc7777
Кастрюльное ды6ильё радуется тому , что само разрушает ....Всё верно Лавров о вас сказал =)))))
fulminate    04.11.2019, 18:34
Оценка:  0
fulminate
Заплати из своего кармана за электроэнергию для насосов и покрой все расходы, которые связаны с восстановлением подачи воды. И будет крымчанам вода. Только нужна ли она им? Такое чувство что нет. Никакие камни с неба не страшны, если в голове нет мозга...
Lyonya-Space    04.11.2019, 18:17
Оценка:  -1
Lyonya-Space
Берталу: советую не терять квалификацию! Продолжай шлифовать зад лилипуту!
bertal    04.11.2019, 18:23
Оценка:  -2
bertal
В отличие от тебя, могу высказать свое мнение только после работы, работаю по 12 часов, на государство Украина, а ты су ка ФСБшная , круглосуточно тут и провокации твои не пройдут
Люблю_Украину    04.11.2019, 18:16
Оценка:  -1
Люблю_Украину
медузы азовского моря передают привет и просят не давать воду в Крым иначе сброс воды из канала в азов мешает им превращать море в лиман-медузник)
bertal    04.11.2019, 18:06
Оценка:  -1
bertal
Читаю комментарии и поражаюсь, Крым для вас дебилов -повторяю еще раз, это территория Украины, как вы уроды(других слов для вас нет) собираетесь его вернуть? Отключив воду населению? При этом торговля с Россией процветает- вы против этого не слова- как вас называть даже не знаю, но то что у вас нет
Woodbrother    04.11.2019, 18:08
Оценка:  0
Woodbrother
Обеспецение оккупантов питьевой водой никак не приблизит освобождение. В томи смысле что вообще никак.
bertal    04.11.2019, 18:09
Оценка:  -1
bertal
мозгов , это факт на "лицо"
Woodbrother    04.11.2019, 18:12
Оценка:  -1
Woodbrother
Мозгов нет на вашей пригожинской тролеферме. Каждый день по 24 часа в сутки вы тут гадите на сайте Украины , а свою на россию проср...али китайцам и еще кому попало.
Lyonya-Space    04.11.2019, 18:15
Оценка:  -1
Lyonya-Space
Дебилко, ты выучи свой родной язык, если он для тебя конечно родной! ... "не" и "ни" - это совсем разные междометия! Лабух безграмотый, и в добавок к этому - троль ольгинский!...
ВосставшийИзБана    04.11.2019, 18:16
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
2 bertal

Слыш, дегенрат! А налоги этот Крым кому платит? А военные базы там чьи? А в армию в чью они идут служить? А врагом они кого считают?
ВосставшийИзБана    04.11.2019, 18:02
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Новый мост открыли? Возите в цистернах воду.
Lyonya-Space    04.11.2019, 18:05
Оценка:  +1
Lyonya-Space
Или альтернативный вариант: пусть нагрузят эту конструкцию ещё и трубопроводом диаметром 2020 мм.
Глядишь и поможет...
Woodbrother    04.11.2019, 17:58
Оценка:  0
Woodbrother
Прекрасно. Вода оккупированному Крыму не нужна.
Lyonya-Space    04.11.2019, 18:02
Оценка:  +1
Lyonya-Space
Импортозамещение - слёзы и урину Аксёнова пусть используют!
финишнастарте    04.11.2019, 17:56
Оценка:  +1
финишнастарте
Крым чей?
VSHIVANKA    04.11.2019, 17:50
Оценка:  0
VSHIVANKA
И КТО ЖЕ В ЭТОМ ВИНОВЕН , КТО ПЕРЕКРЫЛ ВОДУ ?
Lyonya-Space    04.11.2019, 18:00
Оценка:  +2
Lyonya-Space
Пшло нах!
Виновен аннексатор и розвязатель войны - лилипут!
ВосставшийИзБана    04.11.2019, 18:01
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Да сама ка-то перекрылась...
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