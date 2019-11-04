СМИ показали, как разрушается Крымский канал

Северо-Крымский канал не работает: он порос травой, некоторые плиты у стен канала отвалились.

Северо-Крымский канал был главной водной артерией Крыма. До аннексии он соединял главное русло Днепра с полуостровом и обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде После 2014 поставки воды на полуостров прекратили, сообщает Крым.Реалии.

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“Вопросы воды не обсуждаются“, – заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 10 октября.

Российские власти полуострова пообещали обеспечить полуостров питьевой и технической водой до 2025 года. Для этого планируется реконструировать Межгорное водохранилище под Симферополем и наполнять его водой из ближайших рек.

Сегодня Северо-Крымский канал не работает: он порос травой, некоторые плиты у стен канала отвалились. Подробнее о состоянии водной артерии Крыма смотрите в коротком видео.

Ранее у Зеленского ответили на претензии по воде в Крым. Пресной воды в Крыму для потребностей населения хватает, подсчитали у президента. Киев не будет вести переговоры об открытии канала из Днепра.

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