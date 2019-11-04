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6,5 тыс стволов и 370 тыс боеприпасов: Итоги месячника сдачи оружия

Комментариев: 1
В октябре украинцы сдали в полицию достаточно оружия, чтобы вооружить пехотный батальон.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
hk.npu.gov.ua

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За время месячника добровольной сдачи оружия, который состоялся в октябре, украинцы принесли в полицию 7725 единиц оружия. Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел.

В частности, граждане добровольно передали правоохранителям более тысячи единиц нарезное оружия армейских образцов, 553 единицы нарезного охотничьего оружия, 4910 единиц гладкоствольного охотничьего оружия, 723 единицы холодного оружия и 204 единицы самодельного оружия.

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Кроме того, граждане передали правоохранители 367,6 тысячи различных боеприпасов, взрывчатых материалов и устройств. В частности из рук населения полицейские приняли 489 гранат, 846 снарядов, 190 запалов, 276 мин и 13 взрывных устройств.

Напомним, в первый же день месячника сдачи оружия украинцы принесли в полицию более 300 единиц огнестрельного оружия, включая гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

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Теги: оружие, полиция, гранаты, взрывчатка, боеприпасы
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Комментариев (1)
bertal    04.11.2019, 18:16
Оценка:  0
bertal
6.5 тысяч стволов? ни о чем не говорит?
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