6,5 тыс стволов и 370 тыс боеприпасов: Итоги месячника сдачи оружия

В октябре украинцы сдали в полицию достаточно оружия, чтобы вооружить пехотный батальон.

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За время месячника добровольной сдачи оружия, который состоялся в октябре, украинцы принесли в полицию 7725 единиц оружия. Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел.

В частности, граждане добровольно передали правоохранителям более тысячи единиц нарезное оружия армейских образцов, 553 единицы нарезного охотничьего оружия, 4910 единиц гладкоствольного охотничьего оружия, 723 единицы холодного оружия и 204 единицы самодельного оружия.

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Кроме того, граждане передали правоохранители 367,6 тысячи различных боеприпасов, взрывчатых материалов и устройств. В частности из рук населения полицейские приняли 489 гранат, 846 снарядов, 190 запалов, 276 мин и 13 взрывных устройств.

Напомним, в первый же день месячника сдачи оружия украинцы принесли в полицию более 300 единиц огнестрельного оружия, включая гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

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