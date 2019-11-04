Дело Гладковского: НАБУ не будет просит конфискацию имущества

Имущество экс-чиновника не будут конфисковывать.

Имущество Гладковского не будут конфисковывать УНИАН

Национальное антикоррупционное бюро Украины не будет просить суд арестовывать имущества бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского.

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Об этом сообщают Українські Новини, ссылаясь на собственный источник в ведомстве.

Объясняется все тем, что инкриминируемая Гладковскому статья не предусматривает конфискацию имущества.

Санкция преступления, которое ему инкриминируется, не предусматривает конфискацию имущества, поэтому обращаться не будем, - сообщил источник.

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Известно, что арест имущества бывшего топ-чиновника теоретически возможен при предъявлении иска на потенциальное возмещение ущерба, однако об иске такого рода речь пока не идет.

Напомним, Гладковский выиграл у НАБУ суд по последнему обвинению. Бывшему топ-чиновнику удалось доказать свою невиновность по самому незначительному из эпизодов, которые ему вменяют.

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