Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Дело Гладковского: НАБУ не будет просит конфискацию имущества

Комментариев: 3
Имущество экс-чиновника не будут конфисковывать.
Имущество Гладковского не будут конфисковывать
Имущество Гладковского не будут конфисковывать
УНИАН

Национальное антикоррупционное бюро Украины не будет просить суд арестовывать имущества бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского.

Читай также: Суд оставил в силе арест и размер залога для Гладковского

Об этом сообщают Українські Новини, ссылаясь на собственный источник в ведомстве.

Объясняется все тем, что инкриминируемая Гладковскому статья не предусматривает конфискацию имущества.

Санкция преступления, которое ему инкриминируется, не предусматривает конфискацию имущества, поэтому обращаться не будем, - сообщил источник.

Читай также: Начался суд над Гладковским-Свинарчуком

Известно, что арест имущества бывшего топ-чиновника теоретически возможен при предъявлении иска на потенциальное возмещение ущерба, однако об иске такого рода речь пока не идет.

Напомним, Гладковский выиграл у НАБУ суд по последнему обвинению. Бывшему топ-чиновнику удалось доказать свою невиновность по самому незначительному из эпизодов, которые ему вменяют.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Гладковский, НАБУ, конфискация имущества
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Брюква_и_Клюква    04.11.2019, 18:11
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Лучше бы все ворованное забрали, а самого отпустили. А так толку никакого - выйдет через полгода и уедет со своими миллионами в Парагвай.
FPN    04.11.2019, 18:05
Оценка:  0
FPN
ВОТ И КОРРУПЦИЯ!!!!!
финишнастарте    04.11.2019, 17:58
Оценка:  0
финишнастарте
дайте ему шоколадку рошен
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь