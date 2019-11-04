В Карпатах построят 100-километровое транспортное кольцо за 1 млрд грн

Гигантская транспортная развязка объединит три области и главные горные курорты.

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Три западные области Украины намерены создать новую транспортную магистраль, которая объединит горнолыжные курортные районы Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Проект под названием “Малое карпатское кольцо“ предусматривает строительство дорожного кольца протяженностью 100 км и стоимостью около 1 млрд грн. Сейчас заканчивается разработка данного проекта, пишет Интерфакс-Украина.

По словам первого заместителя главы Львовской ОГА Василия Лозинского, на некоторых участках дорога уже существует, в остальных будет построена с нуля.

От этого круга будут исходить так называемые “лучи“ в сторону Ивано-Франковской области, Закарпатья и Львовского региона в направлении границ, - рассказал он.

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В Львовской ОГА рассчитывают, что необходимый для проекта миллиард правительство выделит из тех 2 млрд грн, которые предусмотрены программой развития Карпатского региона на 2020 год.

При этом авторы проекта уверены, что даже при выделении миллиарда из госбюджета проект не удастся реализовать без дополнительного финансирования из местных бюджетов.

По расчетам Лозинского, к лету 2020 года будет готова документация. При оптимистичном сценарии реализовать проект целиком рассчитывают за три года.

Напомним, правительство утвердило программу развития Карпат. Она направлена на улучшение социального и экономического развития украинских Карпат, повышение транспортной доступности отдельных горных территорий.

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