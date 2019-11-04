В Харькове открыли мемориальную доску генералу КГБ

Активисты уже обещают снести доску, противоречащую закону о декоммунизации.

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В Харькове открыли мемориальную доску “почетному гражданину“ города и области бывшему генерал-майору КГБ банкиру Юрию Шрамко. Доску открыли на доме, в котором Шрамко жил с 2001 по 2009 годы, сообщает пресс-служба Харьковского облсовета.

Журналисты местного издания Харьков-Таймс отмечают, что установка этой мемориальной доски противоречит украинскому законодательству. Хотя в современном Харькове Шрамко известен в первую очередь как банкир, в советское время он служил в КГБ: с 1963 по 1991 год.

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Таким образом, открытие этой доски прямо противоречит закону “Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики“. В этом законе к символике тоталитарного режима, кроме прочего, относятся изображения, памятники, памятные знаки, надписи, посвященные сотрудникам советских органов государственной безопасности всех уровней.

Глава местной общественной организации “Світанок“ Вадим Поздняков уже пообещал, что в ближайшее время мемориальную доску снесут.

Напомним, в сентябре Кернес проиграл суд о переименовании проспекта в честь Жукова. Одна из главных улиц Харькова опять будет носить имя диссидента Петра Григоренко.

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