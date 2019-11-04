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4 страны из-за пределов ЕС присоединились к антироссийским санкциям ЕС

Комментариев: 6
В числе присоединившихся и сама Украина.
Главный дипломат ЕС Федерика Могерини
Главный дипломат ЕС Федерика Могерини
wikimedia.org

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Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к решению Евросоюза о продлении на полгода персональных санкций в отношении 170 физических и 44 юридических лиц из России и Украины. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, пишет “Европейская правда“.

Могерини напомнила, что 12 сентября Совет ЕС продлил до 15 марта 2020 года ограничительные меры против лиц и компаний за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

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Страны - кандидаты Черногория и Албания, страна-член Европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина присоединяются к этому решению. Они обеспечат соответствие национальной политики этому решению решением. Евросоюз принимает к сведению это обязательство и приветствует его, - говорится в заявлении.

Санкционные меры ЕС предусматривают замораживание активов и ограничения на въезд.

Напомним, МИД направил РФ ноту с требованием вернуть захваченные корабли. Украинские дипломаты ждут, когда Россия укажет время и место их возвращения.

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Теги: ЕС, Россия, санкции, Черногория, Албания, Норвегия
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Комментариев (6)
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Мыкола    04.11.2019, 19:18
Оценка:  +3
Мыкола
Не знаю что там Норвегия , но Украина стреляет в ногу себе, а не России. Катрюлеголовые отказываются продавать России высокотехнологичные изделия с колоссальной добавочной стоимостью, но покупают во всевозрастающем объеме энергоносители ! Где логика?
Ira0956    04.11.2019, 19:20
Оценка:  +2
Ira0956
В дисциплине "Назло врагу насрать себе в штаны" украинцы всегда уверенно лидировали.
Ira0956    04.11.2019, 19:13
Оценка:  +2
Ira0956
В Норвегии выступили за отмену антироссийских санкций. Говорят, что санкции в большей степени влияют на Норвегию, в то время как Россия заменяет импортируемые продукты продукцией собственного производства и уже конкурирует с западными товарами на мировом рынке.

Да неужели?
CasperW    04.11.2019, 19:23
Оценка:  -1
CasperW
Лаптями и валежником?
VSHIVANKA    04.11.2019, 19:53
Оценка:  0
VSHIVANKA
ОПЕЗДОЛ , СМОТРИ САЙТ " СДЕЛАНО У НАС " .....!
bertal    04.11.2019, 19:05
Оценка:  +2
bertal
Раньше было больше, уроды торгующие с Россией этого не понимают
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