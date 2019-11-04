4 страны из-за пределов ЕС присоединились к антироссийским санкциям ЕС
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Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к решению Евросоюза о продлении на полгода персональных санкций в отношении 170 физических и 44 юридических лиц из России и Украины. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, пишет “Европейская правда“.
Могерини напомнила, что 12 сентября Совет ЕС продлил до 15 марта 2020 года ограничительные меры против лиц и компаний за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
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Страны - кандидаты Черногория и Албания, страна-член Европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина присоединяются к этому решению. Они обеспечат соответствие национальной политики этому решению решением. Евросоюз принимает к сведению это обязательство и приветствует его, - говорится в заявлении.
Санкционные меры ЕС предусматривают замораживание активов и ограничения на въезд.
Напомним, МИД направил РФ ноту с требованием вернуть захваченные корабли. Украинские дипломаты ждут, когда Россия укажет время и место их возвращения.
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Да неужели?