4 страны из-за пределов ЕС присоединились к антироссийским санкциям ЕС

В числе присоединившихся и сама Украина.

Читай также: Россия досрочно завершила поставки С-400 в Турцию

Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к решению Евросоюза о продлении на полгода персональных санкций в отношении 170 физических и 44 юридических лиц из России и Украины. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, пишет “Европейская правда“.

Могерини напомнила, что 12 сентября Совет ЕС продлил до 15 марта 2020 года ограничительные меры против лиц и компаний за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Читай также: В США сторонники санкций по Северному потоку столкнулись с трудностями

Страны - кандидаты Черногория и Албания, страна-член Европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина присоединяются к этому решению. Они обеспечат соответствие национальной политики этому решению решением. Евросоюз принимает к сведению это обязательство и приветствует его, - говорится в заявлении.

Санкционные меры ЕС предусматривают замораживание активов и ограничения на въезд.

Напомним, МИД направил РФ ноту с требованием вернуть захваченные корабли. Украинские дипломаты ждут, когда Россия укажет время и место их возвращения.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.