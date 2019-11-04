Мать Гандзюк рассказала об ее последних словах

Мать погибшей также сообщила, что в день нападения на Екатерину, когда она шла на работу, в доме были отключены и лифт, и свет, а также отсутствовала вода.

Мать погибшей херсонской активистки Екатерины Гандзюк Надежда сообщила, что именно сказала ее дочь незадолго до того, как умерла. Об этом она рассказала на брифинге в понедельник, 4 ноября, сообщает Укринформ.

"Когда она умирала, последние слова, которые она сказала, когда прощалась с Гандзюком (отцом - ред.), были следующие: "Я их недооценила, а они меня переоценили". Когда он пришел утром в больницу, в 8:40 Катя уже умерла", - отметила Надежда Гандзюк.

Мать погибшей также сообщила, что в день нападения на Екатерину, когда она шла на работу, в доме были отключены и лифт, и свет, а также отсутствовала вода.

"В день убийства Кати, когда она шла на работу, в доме был отключен лифт, отключен свет и не было воды. И когда Катю облили кислотой, то женщины, которые работали в небольшом магазине где-то в метрах 10 от места преступления, обливали ее газировкой, смывали эту кислоту. Я до сих пор не могу выходить на балкон, на котором лежит рюкзак Кати, а он принял значительную долю той кислоты, сейчас это куча черной скисшей грязи. Катя умерла бы на месте, если бы не тот рюкзак. А она ещё мужественно боролась, ибо было сильное желание жить", - сказала она.

В то же время Надежда Гандзюк выразила сомнение, что отключение лифта, воды и света было случайным.

"Вы думаете, что отключили воду, свет и лифт - и она с седьмого этажа спускалась, и эти лица смотрели на неё в окошко, как она спускалась и стояли на ступеньках, ждали ее - это не власть сделала, а наше ОСМД отключило? Я сомневаюсь, очень сомневаюсь", - подчеркнула она.

Напомним, что Служба безопасности Украины обещает в ближайшее время продемонстрировать результат в расследовании пяти уголовных производств, связанных с делом убийства Екатерины Гандзюк.

Ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что скоро огласят важную информацию по расследованию нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

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