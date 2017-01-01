В Харькове женщина спрыгнула с крыши 16-этажки

Правоохранители считают происшествие самоубийством.

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В Харькове женщина покончила жизнь самоубийством, прыгнув с крыши шестнадцатиэтажки. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Сообщается, что в 8:30 утра 4 ноября в дежурную часть Московского райотдела полиции поступило сообщение о том, что возле дома по улице Героев Труда на земле лежит женщина без признаков жизни.

Правоохранители установили личность скончавшейся. Ею оказалась 46-летняя жительница дома, которая при жизни болела психическими расстройствами и неоднократно высказывала намерения покончить жизнь самоубийством, - говорится в сообщении.

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Информацию о происшествии внесли в Единый центр учета Московского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события и внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, в Сумах студентка одного из городских вузов скончалась в больнице после падения с 8-го этажа. Полиция рассматривает самоубийство как версию инцидента.

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