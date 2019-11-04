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На Донбассе из-за мощного обстрела школу эвакуировали в бомбоубежище

Комментариев: 3
На окраине Новотошковского враг применил весь спектр вооружения. Детей, находящихся в школе, эвакуировали в бомбоубежище.
Из-за обстрелов на Донбассе детей из школы эвакуировали в бомбоубежище
Из-за обстрелов на Донбассе детей из школы эвакуировали в бомбоубежище
acc.cv.ua

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На окраине поселка Новотошковское Луганской области сепаратисты применили весь спектр вооружения: от стрелкового оружия до минометов различных калибров и артиллерии калибра 122 мм. Детей, находящихся в школе, эвакуировали в бомбоубежище, сообщает штаб ООС.

По данным штаба, жертв среди гражданского населения нет. После окончания обстрела уроки продолжились.

В течение текущих суток сепаратисты 16 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенного минскими договоренностями артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 и 120 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, - говорится в сообщении.

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В частности 6 обстрелов позиций сил ВСУ сепаратисты осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север“ и 10 обстрелов - в районе ответственности группировки “Восток“. В течение суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил нет.

Относительно ситуации на участке разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Там происходит техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности, загрязненной взрывоопасными предметами (по графику мероприятия продлятся до 9 ноября).

Напомним, участок разведения сил в Золотом-4 начали разминировать. После недельной тишины стороны уведомляют СММ ОБСЕ, с кого рубежа, куда какой состав сил и средств будет отводиться.

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Теги: школа, школьники, Донбасс, бомбоубежище, Операция объединенных сил
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Комментариев (3)
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Ira0956    04.11.2019, 19:54
Оценка:  -1
Ira0956
"Враг применил..." Этот "враг" - ВСУ.
VSHIVANKA    04.11.2019, 19:49
Оценка:  0
VSHIVANKA
В ДОНБАССЕ ....
ПРЕДЛОГ " НА " ПРИМЕНИМ К СЛОВУ ЩЕНЕВМЕРЛОВКА ......
Путин_xyйло    04.11.2019, 19:58
Оценка:  0
Путин_xyйло
Типа на расии?
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