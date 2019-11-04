В Житомирской области верующие не поделили храм

Сторонники ПЦУ пытались провести инвентаризацию ценностей в Свято-Покровском храме. Но там проводили богослужение сторонники УПЦ МП.

В Калиновке Житомирской области произошел религиозный конфикт между верующими Православной церкви Украины и Украинской православной церкви Московского патриархата, сообщает 4 ноября областная Нацполиция.

3 ноября сторонники ПЦУ пытались провести инвентаризацию ценностей в Свято-Покровском храме. Но там проводили богослужение сторонники УПЦ МП и не пустили их. Так как договориться между собой у них не получилось, храм закрыли, пока вопрос не решится в судебном порядке.

Секретарь Житомирско-Овруцкой епархии ПЦУ протоиерей Павел Ядчишин написал в Facebook, что прихожане ПЦУ идут в свой храм, но им препятствуют люди, которых привезли представители Московского патриархата.

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