Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Житомирской области верующие не поделили храм

Комментариев: 3
Сторонники ПЦУ пытались провести инвентаризацию ценностей в Свято-Покровском храме. Но там проводили богослужение сторонники УПЦ МП.
Верующие не поделили храм
Верующие не поделили храм
В Калиновке Житомирской области произошел религиозный конфикт между верующими Православной церкви Украины и Украинской православной церкви Московского патриархата,  сообщает 4 ноября областная Нацполиция.
 
 
3 ноября сторонники ПЦУ пытались провести инвентаризацию ценностей в Свято-Покровском храме. Но там проводили богослужение сторонники УПЦ МП и не пустили их. Так как договориться между собой у них не получилось, храм закрыли, пока вопрос не решится в судебном порядке.
 
Секретарь Житомирско-Овруцкой епархии ПЦУ протоиерей Павел Ядчишин написал в Facebook, что прихожане ПЦУ идут в свой храм, но им препятствуют люди, которых привезли представители Московского патриархата. 
 
Напомним, в Ровенской области из-за храма произошла массовая драка.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: церковь, УПЦ МП, ПЦУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Путин_xyйло    04.11.2019, 20:02
Оценка:  0
Путин_xyйло
Здание и содержимое принадлежит прихожанам, а не церкви. Право на имущество имеют одинаковое!
Boxerogos    04.11.2019, 19:46
Оценка:  +1
Boxerogos
ПоЦы из ПЦУ,стройте свои храмы и проводите там всё что угодно.А в чужие храмы не лезьте.
VSHIVANKA    04.11.2019, 19:29
Оценка:  +2
VSHIVANKA
А ТЕРМОС ТО НЕ НАСТОЯЩИЙ!!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь