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Аваков рассказал о крупной сделке с Airbus

Комментариев: 3
С вице-президентом Airbus Helicopters Оливье Мишелоном обсудили поставку вертолетов для Авиации МВД на 2020 год.
Компания откроет представительство в Украине
Компания откроет представительство в Украине
УНИАН
Европейский авиастроительный концерн Airbus Group NV откроет в Украине свое представительство, заявил глава МВД Арсен Аваков по итогам встречи с вице-президентом дочерней французской вертолетостроительной компании Airbus Helicopters Оливье Мишелоном, о чем стало известно из Twitter чиновника.
 
"В Оксфорде с вице-президентом Airbus Helicopters Оливье Мишелоном обсудили поставку вертолетов для Авиации МВД на 2020 год и запуск нового сервисного центра… В планах - открытие представительства Airbus в Украине", - сообщил глава МВД.
 
По его словам, в ходе переговоров была достигнута договоренность о поставках Национальной полиции Украины, Государственной пограничной службе, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии еще 10 вертолетов моделей Н225, Н145 и Н125.
 
Напомним, индийская авиакомпания сделала один из крупнейших заказов в истории Airbus.
 
Еще сообщалось, Airbus оценил потребность в новых самолетах на следующие 20 лет.
 

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Теги: МВД, Аваков, самолеты, заказ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Serg2176    04.11.2019, 21:02
Оценка:  0
Serg2176
какой откат?
Мыкола    04.11.2019, 20:41
Оценка:  0
Мыкола
Вроде умный человек, а действует во вред Украине !
nelci    04.11.2019, 20:56
Оценка:  0
nelci
Человек он тоже кушать хочет и тоже хочет свой кусок пирога, пока в стране бардак надо успеть...
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