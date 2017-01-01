Улетел, но обещал вернуться. Реакция на отъезд Бабченко

Российский журналист Аркадий Бабченко сообщил, что покинул Украину. Корреспондент.net вспоминает, чем он отметился в нашей стране.

Аркадий Бабченко навсегда войдет в истории Украину. Розыгрыш его “убийства” украинскими спецслужбами обсуждался во всем мире. Бабченко оказался жив, но продолжать находится в Украине, после прихода к власти Владимира Зеленского не стал.

Корреспондент.net собрал самые яркие подробности жизни Бабченко.

Из России в Украину

Бабченко служил в российской армии и принимал участие в первой чеченской кампании, как солдат-срочник. С началом второй чеченской войны, в 1999 году, служил по контракту в Вооруженных силах РФ, где принимал участие в боевых действиях с непризнанной Чеченской республикой Ичкерия.

В 2000 году полностью демобилизовался в звании старшины гвардии и занялся журналистикой. Вначале он работал военным корреспондентом Московского Комсомольца, позже — корреспондентом программы Забытый Полк. Писал для многих газет и журналов.

В марте 2012 года на журналиста завели дело по статье о призывах к массовым беспорядкам, когда он освещал протестные события в Москве на Манежной площади в 2011-2013 годах.

В феврале 2017 года покинул Россию и временно находился в Праге, с июля 2017 года — в Израиле, а с августа 2017 года жил в Киеве.

“Убийство”

29 мая 2018 года полиция сообщила, что в Аркадия Бабченко стреляли у него дома, и он скончался в карете скорой помощи.

На следующий день, 30 мая 2018 года, на брифинге СБУ выяснилось, что “убийство” Бабченко на самом деле инсценировка. Он сам пришел на брифинг, рассказав, что спецоперация СБУ длилась два месяца, а его о ней проинформировали за месяц до инсценировки.

По данным СБУ, убийство Бабченко заказали российские спецслужбы. Сначала сообщалось, что они планировали убийство еще 30 человек. 1 июня 2018 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что благодаря инсценировке убийства Бабченко следствие получило список из 47 человек, которые могли стать жертвами террористов, и большинство в этом списке — журналисты.

Вскоре после инсценировки своего убийства Бабченко заявлял, что намерен получить гражданство Украины.

Отъезд и реакция на него

Бабченко заявил, что уехал из Украины в Израиль из-за смены власти. При этом, по словам журналиста, он еще планирует вернуться в Украину.

В социальных сетях Бабченко известен, как ярый противник нынешней российской власти. Не был доволен он и победой Владимира Зеленского на выборах президента Украины.

Пользователи соцсетей активно обсуждали отъезд Бабченко. Винили его в том, что он “сбежал”, наоборот защищали его выбор, жалели и радовались отъезду.