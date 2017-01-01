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Зеленский взял под контроль налогообложение американцев в Украине

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Иностранные банки и другие финансовые учреждения будут предоставлять информацию о клиентах, физических и юридических лицах, имеющих бизнес в Украине.
Документ уже подписан президентом
Документ уже подписан президентом
Пресс-служба Администрации президента Украины
Правительство США будет препятствовать уклонению от уплаты налогов американских граждан, которые работают на территории Украины, что следует из подписанного президентом законопроекта. 
 
Закон обязывает иностранные банки и другие финансовые учреждения предоставлять информацию о клиентах, физических и юридических лицах, в налоговую службу США - IRS. Речь идет о номерах счетов, оборотам по счетам и остатков на них.
 
 
Согласно закону, финансовые учреждения государств-партнеров будут освобождаться от принудительного удержания налога с платежей от других налоговых агентов, от выполнения требования удержания налога с транзитных платежей в адрес других финансовых учреждений внутри государства-партнера или другого государства-партнера.
 
Кроме того, также они будут освобождены от выполнения требования закрывать счет, владелец которого не выполняет требования FATCA, и от принудительного удержания налога в размере 30% с платежей в адрес таких владельцев счетов.
 
Сбор информации для налогового органа США будет осуществляться централизованно государственным органом с соблюдением требований украинского законодательства и передаваться в налоговый орган США.
 
Напомним, Украине резко поднялась в бизнес-рейтинге.

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Теги: налоги, США, бизнес, законопроект
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Источник: korrespondent.net

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