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Заказчиков убийства Гандзюк накажут - Зеленский

Комментариев: 1
Глава государства обещает вслед за Службой безопасности и Генпрокуратурой наказать заказчиков убийства активистки.
Гандзюк уже не с нами ровно год
Гандзюк уже не с нами ровно год
facebook com/uakateryna
В годовщину смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк президент Владимир Зеленский дал громкое обещание касаемо расследование этого громкого убийства, о чем стало известно из его пресс-службы 4 ноября.
 
"Год без Екатерины Гандзюк. Все заказчики будут найдены и наказаны. Обещаю", - процитировала пресс-служба слова главы государства, прикрепив картинку "Год без Кати".
 
Как известно, в понедельник мать Екатерины Гандзюк Надежда сообщила, что именно сказала ее дочь незадолго до того, как умерла. 
 
"Когда она умирала, последние слова, которые она сказала, когда прощалась с Гандзюком (отцом - ред.), были следующие: "Я их недооценила, а они меня переоценили". Когда он пришел утром в больницу, в 8:40 Катя уже умерла", - отметила Надежда Гандзюк.
 
Напомним, что Служба безопасности Украины обещает в ближайшее время продемонстрировать результат в расследовании пяти уголовных производств, связанных с делом убийства Екатерины Гандзюк.
 
Ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что скоро огласят важную информацию по расследованию нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

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Теги: годовщина, расследование, Владимир Зеленский, Екатерина Гандзюк
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Жиди-Крадуть    04.11.2019, 22:08
Оценка:  0
Жиди-Крадуть
Накажут ? Они уже выехали в Исраиль, страну воров и убийц
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