Нафтогаз раскрыл суть нового арбитража с Газпромом

Наше право требовать пересмотр тарифа предусмотрено в самом контракте, говорит исполнительный директор группы Нафтогаз Юрий Витренко.

Стали известны исковые требования Нафтогаза в новом арбитраже против российского Газпрома, о чем стало известно с Facebook исполнительного директора группы Нафтогаз Юрий Витренко.

"... по нашим исковым требованиям в новом арбитраже. Первое и самое главное, мы требуем пересмотреть транзитный тариф.

Наше право требовать пересмотр тарифа предусмотрено в самом контракте. Черным по белому. Пункт 8.7 транзитного контракта.

Предыдущий арбитраж не рассматривал вопрос пересмотра тарифа по существу. Он лишь признал, что запрос на пересмотр тарифа, который Нафтогаз отправил Газпрому летом 2009 года не отвечал формальным требованиям, и поэтому он не может рассматривать этот вопрос по существу", - написал он.

Также Витренко перечислил другие исковые требования:

а) 213 млн долларов (плюс проценты) компенсации за нарушение Газпромом обязательств поставлять газ по контракту на поставку газа в период - марте 2018 года по сентябрь 2019 (последующие месяцы можем добавить позже). Газпром имел обязательства нам поставить 4 млрд куб газа в 2018 году и 5 млрд куб газа в 2019 году. Но Газпром не выполнил это обязательство. Соответственно мы требуем компенсации за периоды, когда мы имели покупать газ дороже на европейском рынке (то есть компенсировать разницу между контрактной ценой и фактической ценой закупки).

б) 202 миллиона долларов (плюс проценты) компенсации за нарушение Газпромом обязательств подавать газ для транзита не менее 110 млрд куб м в год по контракту на транзит газа в период с 1 января по 12 марта 2018 года (потом должна действовать компенсация за пересмотр тарифа).

в) 33 миллиона долларов (плюс проценты) компенсации за несоблюдение Газпромом обязательств отбирать газ на точках выхода из украинской ГТС в пределах, предусмотренных контрактом.

г) декларация о поставках газа на неподконтрольные территории, которые Газпром будто продолжает проводить. Мы просим арбитраж в частности приказать Газпрому подписать технические и коммерческие акты (приема-передачи), которые представил Нафтогаз, без этих поставок, за весь период, когда такие акты не были подписаны Газпромом.

"Надеюсь, из приведенного выше понятно, что наши требования являются адекватными, обоснованными и справедливыми", - добавил он.

Ранее Исполнительный директор группы Нафтогаз Юрий Витренко на своей странице в Facebook рассказал о защите украинской стороны от исковых требований российского Газпрома в Стокгольмском арбитраже.

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