Украинцы за месяц передали полиции 500 гранат

Среди собранного полицейскими оружия и боеприпасов – 846 снарядов, 276 мин и 190 запалов.

Украинцы передали полиции 500 гранат и 846 снарядов за месяц добровольной сдачи оружия facebook.com/UA.National.Police

Национальная полиция Украины завершила месячник добровольной сдачи оружия. Как сообщает пресс-центр полиции в Facebook, жители Украины сдали около 8 тысяч единиц огнестрельного оружия и 368 тысяч боеприпасов.

Кроме того, среди собранного полицейскими – 500 гранат, 846 снарядов, 276 мин и 190 запалов.

Месячник добровольной сдачи оружия проводился с 1 по 31 октября. Владельцы нелегального оружия имели возможность сдать его сотрудникам полиции и избежать уголовной ответственности за незаконное хранение. Владельцы сданного охотничьего оружия имеют возможность оформить необходимые разрешения и получить его обратно – уже на законных основаниях.

Напомним, у злоумышленника, который 25 октября в Харькове открыл огонь по двум мужчинам – одного убил, другого ранил, а затем подорвал себя гранатой, полицейские изъяли крупный арсенал оружия и боеприпасов.

Ранее в Киеве задержали мужчину, который торговал оружием. У него в машине нашли два пистолета и около сотни патронов.

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