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На трассе Киев-Одесса у предпринимателей отобрали 12 миллионов - СМИ

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В регионе объявлен план "Сирена". Правоохранители принимают меры по установлению места нахождения и задержанию злоумышленников.
На Одесщине у полтавских предпринимателей со стрельбой отобрали 12 миллионов гривен
На Одесщине у полтавских предпринимателей со стрельбой отобрали 12 миллионов гривен
facebook.com/gunp.odessa

В Одесской области во время вооруженного разбойного нападения у потерпевших отобрали 12 млн грн, сообщил источник в правоохранительных органах, передает УНИАН.

Сообщение о стрельбе на трассе Киев-Одесса поступило в полицию 4 ноября вечером. По предварительным данным, в Беляевском районе произошло нападение возле придорожного кафе "Родничок" на группу мужчин, которые остановили там свой автомобиль.

Как отмечается, в это время подъехал автомобиль Mercedes, из которого вышли трое неизвестных. Несколько раз выстрелив, они, угрожая потерпевшим оружием, принудили отдать им сумки, в которых якобы было 12 млн грн. После этого подозреваемые с места происшествия скрылись.  

В регионе объявлен план "Сирена". Правоохранители принимают меры по установлению места нахождения и задержанию злоумышленников. По предварительным данным, потерпевшие – полтавские предприниматели. О раненых пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Одессе задержали подозреваемых в разбое, пытках и вымогательстве.

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Теги: полиция, предприниматели, Одесская область, вооруженное нападение
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Источник: korrespondent.net

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