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Умер судья, открывший два дела против Кучмы

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Судья в отставке Юрий Василенко скончался 4 ноября вечером.
В Киеве умер судья Василенко, который открывал дела на Кучму
В Киеве умер судья Василенко, который открывал дела на Кучму
Facebook/Владимир Бойко

Муж известного адвоката и общественного деятеля Татьяны Монтян - судья Юрий Василенко, скончался в понедельник, 4 ноября. Об этом написал в Facebook журналист Владимир Бойко.

"В половине седьмого вечера 4 ноября скончался Юрий Александрович Василенко - легендарный судья в отставке, который, будучи судьей Апелляционного суда Киева, в октябре 2002 года возбудил два уголовных дела против тогдашнего президента Леонида Кучмы", - сообщил он.

Бойко выразил соболезнования жене умершего судьи Татьяне Монтян и четырем сыновьям. Причины смерти Юрия Василенко не уточняются.

Напомним, в прошлом году умер одиозный судья Бобровник, который вел дело Насирова.

Глава райсуда Сум умер в спортзале

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Теги: смерть, уголовное дело, судья, Леонид Кучма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (0)
colavova    05.11.2019, 04:54
Оценка:  0
colavova
а шо это за бухой боцман на поминках?
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