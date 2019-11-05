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Сутки в ООС: 20 обстрелов, ВСУ без потерь

Комментариев: 1
Сепаратисты 20 раз обстреливали позиции украинских военных из оружия, запрещенного Минскими соглашениями.
На Донбассе зафиксировано 20 обстрелов, но потерь среди ВСУ нет
На Донбассе зафиксировано 20 обстрелов, но потерь среди ВСУ нет
EPA/UPG

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За сутки 4 ноября сепаратисты 20 раз нарушили режим прекращения огня: они обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС во вторник, 5 ноября.

За минувшие сутки среди состава Объединенных сил потерь не было.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты совершили 10 обстрелов: четыре раза неподалеку Водяного - из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; два раза вблизи Марьинки - с РПГ и стрелкового оружия; у Красногоровки - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Пищевика - из ручных противотанковых гранатометов; неподалеку Старогнатовки - из стрелкового оружия; в районе Гнутово - из минометов калибра 82 мм.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север зафиксировано 10 вражеских обстрелов: на окраине Новотошковского - по всему спектру вооружения, начиная от стрелкового оружия до минометов различных калибров и артиллерии калибра 122 мм;трижды неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 120 и 82 мм, стрелкового оружия и ручных противотанковых и автоматических гранатометов; вблизи Хутора Свободного - из СПГ; в районе Крымского - из крупнокалиберных пулеметов; дважды у Троицкого - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и СПГ; неподалеку Железного - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Новгородского - из автоматических гранатометов.

Напомним, что за сутки 3 ноября сепаратисты 14 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный ранен.

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Также сообщалось, что за сутки 2 ноября сепаратисты 15 раз нарушили режим прекращения огня. Двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты
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Комментариев (1)
Путин_xyйло    05.11.2019, 09:26
Оценка:  0
Путин_xyйло
А чё, Зе!лёное "перемирие" закончилось?
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