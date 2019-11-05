Сутки в ООС: 20 обстрелов, ВСУ без потерь

Сепаратисты 20 раз обстреливали позиции украинских военных из оружия, запрещенного Минскими соглашениями.

На Донбассе зафиксировано 20 обстрелов, но потерь среди ВСУ нет EPA/UPG

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За сутки 4 ноября сепаратисты 20 раз нарушили режим прекращения огня: они обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС во вторник, 5 ноября.

За минувшие сутки среди состава Объединенных сил потерь не было.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты совершили 10 обстрелов: четыре раза неподалеку Водяного - из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; два раза вблизи Марьинки - с РПГ и стрелкового оружия; у Красногоровки - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Пищевика - из ручных противотанковых гранатометов; неподалеку Старогнатовки - из стрелкового оружия; в районе Гнутово - из минометов калибра 82 мм.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север зафиксировано 10 вражеских обстрелов: на окраине Новотошковского - по всему спектру вооружения, начиная от стрелкового оружия до минометов различных калибров и артиллерии калибра 122 мм;трижды неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 120 и 82 мм, стрелкового оружия и ручных противотанковых и автоматических гранатометов; вблизи Хутора Свободного - из СПГ; в районе Крымского - из крупнокалиберных пулеметов; дважды у Троицкого - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и СПГ; неподалеку Железного - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Новгородского - из автоматических гранатометов.

Напомним, что за сутки 3 ноября сепаратисты 14 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный ранен.

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Также сообщалось, что за сутки 2 ноября сепаратисты 15 раз нарушили режим прекращения огня. Двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.

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