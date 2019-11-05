Гончарук рассказал, как планирует уменьшить количество чиновников

Алексей Гончарук заявил, что сократить число чиновников можно, внедрив IT-инструменты и базы данных.

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Кабмин в рамках экономии планирует уменьшить количество государственных чиновников с помощью применения IT-инструментов. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время выступления в эфире программы Свобода слова на ICTV в понедельник, 4 ноября.

Премьер сообщил, что уменьшение чиновников планируется “на 10 а то и больше процентов“.

Количество функций (государственных служащих) уменьшится на еще больший процент, безусловно. Но главную экономию, мы предполагаем за счет применения IT-инструментов. То есть современных баз данных, которые позволят нам экономить время. Это самое главное. И иметь более точные данные, - сказал Гончарук.

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Напомним, Гончарук заявил, что зарплаты учителям повысят, но “не так как хотелось“. Алексей Гончарук заявил, что при нынешней экономике не получится резко поднять зарплаты учителям. Для значительного повышения нужен экономический рост, сказал премьер.

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