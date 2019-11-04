Чубаров пояснил, как заставить РФ освободить Крым и убраться с Донбасса

Глава Меджлиса считает, что есть способ заставить Россию освободить полуостров.

Для того, чтобы вернуть Крым, Украине нужно разработать очень четкую стратегию.

Об этом в интервью “Апострофу“ заявил бывший народный депутат, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По его словам, для того, чтобы восстановить государственный суверенитет Украины над Крымским полуостровом, деоккупировать Крым, Украина должна иметь очень четкую стратегию.

Читай также: Украина обменом без крымских татар поможет РФ укрепиться в Крыму - Чубаров

“Мы должны пошагово сделать все, что уже обсуждалось и было одобрено. Должны максимально мобилизовать международных партнеров. Я присоединяюсь к тем, кто говорит, что военного пути по освобождению Крыма пока нет. Но для того, чтобы заставить Россию освободить полуостров и вообще убраться со всех украинских земель, надо прийти к кардинальным действиям, относительно давления на Россию, чтобы заставить ее вернуться в рамки международного права. Для этого украинское государство должно максимально мобилизоваться внутри общества и мобилизовать своих международных партнеров. С этим у нас сейчас большие проблемы“, - сообщил он.

Как сообщалось, 31 октября Офис президента передал Меджлису крымскотатарского народа рассекреченные документы НКВД СССР, касающиеся депортации крымских татар в 1944 году.