Полякова хотят исключить из “Слуги народа” из-за Рябошапки

Нардеп заявил, что всему виной его инициатива.

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Депутат от партии "Слуга народа" Антон Поляков в своем Telegram-канале заявил, что руководство фракции намерено исключить его из партии за сбор подписей против генпрокурора Руслана Рябошапки.

Нардеп рассказал, что эти планы фракция намерена воплотить в жизнь 11 ноября на заседании.

Круто когда с вами считаются.. Круто когда вас слышат..то что для этого нам надо инициировать собрание 130 народных депутатов Украины это не главное.. То что эти депутаты прошли в парламент путем прямого волеизъявления людей, которые видели нас вживую, а не партийные списки, это тоже не так важно. Только после всего этого, с нами, 11 ноября, на особо "большой" фракции, будут обсуждать "классические хиты" “соцэконом", "партстроительство" ну и, конечно, обсуждения свежих и не очень скандалов во фракции, - написал Поляков.

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Он также добавил, что, в отличие от коллеги Яременко, который вызывал в Раде проститутку, он всего лишь инициировал сбор подписей за отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Пару недель назад меня хотели удалить из фракции. Только проблема была в том, что я под куполом в телефоне никого не послал, проституток не заказывал и с Рябошапкой не переписывался, а наоборот начал подписи против него собирать. А кому-то это не нравится.. Кому-то больше нравится когда Рябошапка со Стерненко вместе ходят на конференцию Transparency International Ukraine, посвященную борьбе с коррупцией. Итак, ждем всех в понедельник 11/11 в 18.30 в КВЦ "Парковый", - добавил нардеп

Напомним, о секс-скандале в Раде написали СМИ всего мира. Скандал с депутатом Яременко стал темой для СМИ всего мира. О переписке украинского парламентария написали даже в Сенегале.

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