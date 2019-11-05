С Зеленским согласовали запрет продажи земли иностранцам

Аграрный комитет Рады согласовал законопроект о рынке земли с Зеленским. Теперь в комитете рассчитывают, что реформа будет компромиссной.

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады согласовал с президентом Владимиром Зеленским запрет на продажу земли иностранцам до 2024 года при подготовке закона о рынке земли. Об этом рассказал глава комитета Николай Сольский в интервью РБК-Украина во вторник, 5 ноября.

По его словам, запрет на продажу земли иностранцам до 2024 года был согласован на встрече с Зеленским.

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"Прежде всего, была встреча с президентом. Там это было озвучено и согласовано. Что бы мне ни говорили главы ассоциаций, на этой встрече они эту норму поддержали. Просто сейчас они уже хотят больше, это в человеческой природе, можно понять. Тогда было принято решение отсрочить этот момент до 2024 года", - отметил Сольский.

По его словам, предполагается, что реформа должна быть компромиссной, и "на земле есть место всем".

"За двадцать лет рынок достаточно стабилизировался. Если посмотрите, за последние 7-8 лет на 90% земель хозяйничают те же люди и приблизительно в тех же размерах", - добавил Сольский.

Как сообщалось, ранее у стен Рады против открытия рынка земли протестовали тысячи представителей Всеукраинского аграрного совета. Стоит отметить, что по разным опросам, примерно три четверти украинцев выступает против продажи земли в принципе.

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