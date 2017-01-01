Правоохранители показали подозреваемого.

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Подросток, убивший девочку под Одессой, был под наркотиками - полиция

Подросток, убивший девочку под Одессой, был под наркотиками - полиция

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Полиция показала подозреваемого в убийстве 14-летней Дарьи Дробот с Лиманского района Одесской области ее 15-летнего знакомого, который признался, что избил и задушил девочку за отказ вступить с ним в половую связь.

Первые кадры с задержанным подростком в понедельник, 4 ноября, обнародовало ГУ Национальной полиции в Одесской области.

Как рассказал на брифинге начальник региональной полиции Олег Бех, подозреваемый при задержании был в состоянии сильного наркотического опьянения, из-за чего несколько часов правоохранители не могли провести его допрос.

По словам Беха, подозреваемый забрал окровавленный телефон убитой девочки и принес его к знакомым. Парень объяснил им, что подрался с незнакомцем. Телефон сдали в ломбард, а на полученные деньги злоумышленник приобрел наркотики. Телефон погибшей правоохранители изъяли в ломбарде.

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По факту смерти девочки открыли уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК. Стоит отметить, что согласно Уголовному кодексу Украины, пожизненное заключение не может применяться к лицу, которое совершило преступление в возрасте до 18 лет.

Как сообщалось, 14-летняя Дарья Дробот пропала 2 ноября после прогулки с друзьями.

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