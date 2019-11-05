На еду 3 грн: Что происходит в больницах Украины

В украинских больницах на завтрак, обед и ужин одного пациента государство выделяет от 3 до 15 гривен.

В стационарах украинских больниц на питание пациентов тратят от 3 до 15 гривен в день. Этих денег на полноценный рацион не хватает. Как “выкручивается“ руководство больниц – читайте далее. Об этом пишет ТСН.

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На выделенные государством средства можно приготовить только суп или молочную кашу. На остальное, а именно на говядину, рыбу, “молочку“ денег нет.

Стандартный обед в стационаре состоит из супа, ячневой каши, салата из капусты, хлеба и булочки. Санитарка признается, что эту еду берут не все больные. Им еду привозят родственники. Сложнее обстоит ситуация с пациентами из дальних населенных пунктов. Из-за расстояния они довольствуются тем, что есть.

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“Главный врач не скрывает: денег на еду катастрофически не хватает, на одного больного предусмотрено 3,16 грн в день на трехразовое питание. Чтобы хоть как-то выкрутиться, в больнице сами пекут булочки – себестоимость 80 копеек. Овощи привозят фермеры-благотворители – что-то жертвуют, что-то продают по льготным ценам. Больницу из государственного бюджета финансируют на 60%, помогает районный бюджет, но уложиться в нормы питания Министерства здравоохранения, что существуют с 2013 года, это никак не помогает“ – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что пациент киевской психбольницы Павлова пытался убить врача. Мотивом нападения на врача стало желание отомстить за несвоевременную выписку.

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