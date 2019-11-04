Показания Йованович в Конгрессе: об Авакове и Луценко

Бывшая американский посол в Украине заявляет, что Луценко добивался ее отставки, а Аваков делился опасениями от общения с Джулиани.

Бывший посол США в Украине Мари Йованович на слушаниях в Конгрессе по делу об импичменте президента Дональда Трампа заявила, что его личный адвокат Рудольф Джулиани пытался втянуть Украину в американскую президентскую кампанию 2020 года через министра внутренних дел Арсена Авакова. Часть ее показаний опубликована на сайте комитета Конгресса по разведке.

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По ее словам, после беседы с Джулиани Аваков поделился с ней своими опасениями.

“Он думал, что это очень опасно. Что Украина с момента обретения независимости получала двухпартийную поддержку и от демократов, и от республиканцев, и что оказаться внутри американской политики - это очень опасное для Украины место“, - рассказала Йованович.

Джулиани, по свидетельству Йованович, обсуждал с Аваковым “черную бухгалтерию“ экс-президента Виктора Януковича, из-за которой политконсультанту Полу Манафорту пришлось покинуть кампанию Трампа в 2016-м, вмешательство РФ и якобы вмешательство Украины в выборы США; также речь шла о деле Burisma и о том, что могло бы навредить экс-вице-президенту США Джозефу Байдену в избирательной кампании-2020.

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Также, по словам Йованович, Аваков предупреждал ее, что Джулиани вместе с бизнесменами Игорем Фруманом и Львом Парнасом “заинтересованы в другом после“ в Украине.

Говоря о Юрии Луценко, Йованович заявила, что экс-генпрокурор добивался ее отставки.

“Луценко не нравилось, что мы продолжали призывать к очистке ГПУ. Он занял должность с тремя целями: реформировать прокуратуру, расследовать, кто убил невинных людей на Майдане во время Революции достоинства, и расследовать случаи отмывания денег, чтобы вернуть более $40 млрд, с которыми скрылись предыдущий президент и его приспешники. Ничего из этого не было сделано...“ - сказала Йованович.

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По ее словам, посольство США пыталось побудить Луценко добиваться этих целей, ему это не нравилось, и он встречался, при посредничестве бизнесменов Игоря Фрумана и Льва Парнаса, с Джулиани, чтобы “навредить ей“, - в результате чего она перестала быть послом в Украине.

Йованович заявила, что Луценко пытался через посольство добиться встречи с генпрокурором США или с директором ФБР, поскольку у него якобы есть важная информация для них.

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Йованович подчеркнула, что посольства не устраивают таких встреч, вместо этого в посольстве есть сотрудник ФБР, чтобы обмениваться подобной информацией с местными властями. Но Луценко не хотел общаться с таким сотрудником - по мнению Йованович, из-за того, что информация, которую он хотел передать, была, возможно, клеветой о ней, - например, о том, что она якобы передавала Луценко список людей, по которым нельзя вести расследования.

Напомним, 31 октября палата представителей США приняла резолюцию в поддержку процедуры импичмента Трампу. Документ предписывает профильным комитетам продолжать расследования о том, есть ли факты для импичмента главы государства. На практике разбирательства начались еще в конце сентября.

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