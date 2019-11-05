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В Полтаве отец до смерти забил 6-месячного ребенка

Комментариев: 1
Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

В селе Вовчик Полтавской области произошло жуткое убийство. В преступлении подозревается 21-летний отец, пишет пресс-служба полиции.

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Сообщение о гибели малыша поступило от местного врача, который обнаружил тело 6-месячного ребенка без признаков жизни.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненного заключения

“На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа. При осмотре на теле ребенка обнаружены телесные повреждения, вероятно вызванные его 21-летним отцом“ – говорится в сообщении.

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Мужчина задержан в порядке ст 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту открыто уголовное производство по п.2 ч. 2 ст 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось о том, что под Одессой убили 14-летнюю девушку. О преступлении сообщила мать девочки.

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Теги: Полтава, убийство, ребенок
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Комментариев (2)
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bugrov3    05.11.2019, 11:17
Оценка:  0
bugrov3
накуя содержать и кормить за деньги налогоплатильщиков выродков. забить урода аналогично. оно истото.
LERMI_    05.11.2019, 11:10
Оценка:  0
LERMI_
я впевнений, що його поступок оцінять як тільки він попаде в сізо, так би мовити засуджений нардним судом
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