По словам Ульяны Супрун, корь может вызвать "иммунную амнезию".

Экс и о министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала очередную опасность кори. Это “иммунная амнезия“, а именно то, что иммунитет на время фактически забывает, как бороться с новыми инфекциями. Даже если вы уже на них болели или были против них вакцинированы. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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“Результаты исследования свидетельствуют, что вирус поражает иммунные клетки, в том числе - Т- и В-клетки памяти, отвечающие за приобретенный иммунитет. Корь вызывает потерю от 11 до 73% общего числа антител у детей“ – написала она.

По словам Супрун, вирус кори умеет проникать в макрофаги и при этом избегать разрушения. Макрофаги - это иммунные клетки, участвующие в поглощении чужеродных или ненужных молекул, клеток. Однако осложнения можно избежать вакцинацией.

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“Такой эффект не наблюдался в контрольных группах, которые имели прививки против кори“ – отметила она.

Супрун назвала новую опасность кори Фейсбук

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