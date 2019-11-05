Во Freedom House признали Украину частично свободной страной

Из-за цензуры и манипуляций общественным мнением в Интернете Украину нельзя считать свободной.

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Украина является “частично свободной“ в плане свободы слова в сети Интернет. Такой рейтинг стране присвоен международной правозащитной организацией Freedom House в новом отчете “Свобода в сети 2019“.

Как сообщается в тексте отчета, Украина набрала 56 баллов из возможных 100.

Эксперты Freedom House отметили высокий уровень манипуляций общественной дискуссией в украинском секторе интернета, в частности с помощью дезинформации и проплаченного контента. Также была отмечена частичная цензура с обеих сторон конфликта на Донбассе – Украина блокирует российские и сепаратистские ресурсы; в оккупированных районах, в свою очередь, блокируется доступ к украинским сайтам.

Украина продолжает блокировать сотни сайтов, в частности, известные новостные и социальные медиа-платформы, пользуясь рядом непрозрачных политик, многие из которых не отвечают национальным и международным нормам. Трудно понять, какой именно контент блокируется и почему, что способствует сильной поляризации общества, демонстрирует отсутствие прозрачности и ответственности за такие решения со стороны правительства и подрывает верховенство права в Украине, - отмечается в отчете.

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Что касается оккупированных территорий Украины, помимо блокировки украинских сайтов были зафиксированы также аресты пользователей, нападения на онлайн-журналистов, а также вытеснение украинских интернет-провайдеров, что ставит под угрозу доступ к сети на этих территориях.

Своевольная цензура, мониторинг и преследования пользователей за контент, который они публикуют в интернете, а также жесткое регулирование онлайн-пространства в российском стиле в контролируемых сепаратистами частях Донецкой и Луганской областей способствуют катастрофической ситуации со свободой Интернета на этих территориях, - указывает Freedom House.

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Выше Украины в рейтинге из постсоветских стран оказался также “частично свободный“ Кыргызстан и “свободные“ Армения и Грузия. Ниже расположились “несвободные“ Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Россия.

Страной с самым несвободным интернетом из 65 проанализированных был признан Китай с 10 баллами свободы. Лидером же рейтинга стала Исландия, набравшая 95 баллов.

Напомним, в Австралии газеты и телеканалы провели акцию против цензуры. Первые полосы печатных изданий Австралии оформлены как материалы с цензурной правкой.

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