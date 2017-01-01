Британия на 3 года продлила учебную миссию для украинских военных

Британцы хотят помочь украинским военным эффективнее защищать территориальную целостность своей страны.

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Великобритания продлит свою учебную миссию в Украине еще на три года – до марта 2023 года. Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес, сообщает пресс-служба британского Минобороны.

Учебная миссия Британии в Украине под названием “Операция Orbital“ была создана после незаконной аннексии Крыма Россией, в знак неизменной поддержки Лондоном Украины. С начала операции в 2015 году военнослужащие Британии обучили более 17,5 тыс. военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

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В сентябре министр обороны Бен Уоллес совершил поездку на восток Украины, где он посетил линию фронта и встретился с украинскими военными командирами.

Мой недавний визит в Донбасс наглядно продемонстрировал не только расходы, которые несут поддерживаемые Россией сепаратисты, но и решительность украинских Вооруженных сил защищать свою территориальную целостность. Именно поэтому мы продолжаем нашу учебную миссию в Украине еще на три года – чтобы мы могли научить еще тысячи украинских военнослужащих, - сказал Уоллес.

Напомним, под Херсоном прошли масштабные учения ПВО. ВСУ учились поражать воздушные цели из всего, что способно стрелять.

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