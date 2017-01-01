ГБР и СБУ проводят обыски в горсовете Ужгорода

Обыски проводят по делу о выделении земельных участков.

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Сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины проводят обыски в здании Ужгородского городского совета.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета в Facebook.

Отмечается, что обыски проводят по делу о выделении земельных участков Ужгородским городским советом минувшего созыва в 2014 году.

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“В помещении Ужгородского городского совета проводятся следственные действия работниками ГБР и СБУ, касающиеся выделения земельных участков в 2014 году Ужгородским городским советом предыдущего созыва“, - говорится в сообщении.

Как сообщалось 13 сентября, в мэрии Днепра проходили обыски.

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