ГБР и СБУ проводят обыски в горсовете Ужгорода
Сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины проводят обыски в здании Ужгородского городского совета.
Об этом сообщает пресс-служба горсовета в Facebook.
Отмечается, что обыски проводят по делу о выделении земельных участков Ужгородским городским советом минувшего созыва в 2014 году.
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“В помещении Ужгородского городского совета проводятся следственные действия работниками ГБР и СБУ, касающиеся выделения земельных участков в 2014 году Ужгородским городским советом предыдущего созыва“, - говорится в сообщении.
Как сообщалось 13 сентября, в мэрии Днепра проходили обыски.
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