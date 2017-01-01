Стало известно, сколько зарабатывают в Укроборонпроме

Генеральный директор Абромавичус рассказал о зарплатах в своем ведомстве.

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Генеральный директор ГК Укроборонпром Айварас Абромавичус рассказал о зарплатах на предприятиях концерна. По его словам, выплаты колеблются в размере от 3,5 до 59 тысяч гривен в месяц. Об этом он рассказал в интервью Укринформ.

По словам директора, размер заработной платы зависит от нескольких показателей. Прежде всего от конкретного предприятия.

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“Здесь достаточно большая разница, в зависимости от предприятия. Например, возьмем КБ Луч. Когда я его посещал, узнал, что средняя зарплата там 59 тыс. грн. А самая маленькая из всех, что я видел, на Харьковском авиационном заводе, поскольку он в стадии банкротства уже много лет. У него задолженность там перед кредиторами, перед коллективом 3,5 млрд гривен. Там средняя зарплата около 3,5 тыс. грн“, - пояснил он.

Для повышения заработных плат в концерне необходимо увеличить продажи – считает Абромавичус.

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“Только с ростом выручки можно гарантировать людям повышение зарплаты. Ведь сейчас из-за отсутствия средств на модернизацию, из-за довольно несовременных управленческих подходов, мы имеем ситуацию, когда средняя выручка на сотрудника составляет около 16 тыс долларов в год. В то же время средняя по рынку в мире в этом секторе - 365 тысяч долларов“, - сказал он.

Напомним, глава “Укроборонпрома“ Абромавичус назначил себе 4 заместителей, назвав это “концом эпохи мародерства“.

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