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Порошенко очередной раз проигнорировал допрос в ГБР

Комментариев: 2
Порошенко не явился в ведомство.
Порлшенко не явился на допрос
Порлшенко не явился на допрос
пресс-служба Порошенко

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Пятый президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в ГБР. 

Об этом сообщили Украинские новости, ссылаясь на собственные источники в Государственном бюро расследований.

Его не было, - сказал представитель ведомства.

Комментариев адвоката Порошенко и самого политика по этому вопросу пока нет.

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Также известно, что очередной допрос Порошенко в государственном бюро расследований запланирован на 7 ноября. 

Напомним, Порошенко проигнорировал 15 допросов в ГБР, пользуясь статусом нардепа. ГБР пока не может принудительно доставить экс-президента на допрос, но с 2020 года такая возможность может появиться. Глава ГБР сообщил, что в настоящее время Бюро расследует 13 отдельных производств, где так или иначе фигурирует президент Порошенко.

 

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Теги: Порошенко, ГБР, допрос
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Комментариев (2)
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Alexsy    05.11.2019, 12:44
Оценка:  0
Alexsy
Его срочно нужно садить, а то вдруг......
(Федина поза стримом.... )
Мыкола    05.11.2019, 12:43
Оценка:  +1
Мыкола
Понаплодили всяких агентств по борьбе с коррупцией, которые сжирают огромные деньги из бюджета, а толку от них ноль ! Может поставить их на самофинансирование в зависимости от количества конфискованных денег у расхитителей и казнокрадов ?
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