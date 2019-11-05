Порошенко очередной раз проигнорировал допрос в ГБР
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Пятый президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в ГБР.
Об этом сообщили Украинские новости, ссылаясь на собственные источники в Государственном бюро расследований.
Его не было, - сказал представитель ведомства.
Комментариев адвоката Порошенко и самого политика по этому вопросу пока нет.
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Также известно, что очередной допрос Порошенко в государственном бюро расследований запланирован на 7 ноября.
Напомним, Порошенко проигнорировал 15 допросов в ГБР, пользуясь статусом нардепа. ГБР пока не может принудительно доставить экс-президента на допрос, но с 2020 года такая возможность может появиться. Глава ГБР сообщил, что в настоящее время Бюро расследует 13 отдельных производств, где так или иначе фигурирует президент Порошенко.
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