Абромавичус: аудит Укроборонпрома не покажет, кто, где и сколько украл
Аудит Укроборонпрома не покажет где, кто, сколько украл, а его главная цель – позволить концерну выходить на внешние рынки займов, выпускать еврооблигации и уменьшать себестоимость кредитного портфеля. Об этом в интервью Укринформу сообщил генеральный директор ДК Укроборонпром Айварас Абромавичус.
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По его словам, главная цель аудита - понять полную финансовую картину компании “Укроборонпром“ и ее участников. Необходимо также переоценить активы, понять их полную стоимость и подтвердить разного вида пассивы и задолженности.
Кроме того, Абромавичус отметил, что аудит нужен еще и для того, чтобы входить в совместные проекты с мировыми гигантами и самыми известными компаниями.