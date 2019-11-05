Абромавичус: аудит Укроборонпрома не покажет, кто, где и сколько украл

Айварас Абромавичус считает, что финансовый аудит Укроборонпрома не покажет, кто, где и сколько украл в компании.

Аудит Укроборонпрома не покажет где, кто, сколько украл, а его главная цель – позволить концерну выходить на внешние рынки займов, выпускать еврооблигации и уменьшать себестоимость кредитного портфеля. Об этом в интервью Укринформу сообщил генеральный директор ДК Укроборонпром Айварас Абромавичус.

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“Сложный аудит чрезвычайно сложной неаудитированной в прошлом компании продлится до 12 месяцев. При этом мы ожидаем, что по 2018 году результаты уже будут в первом полугодии следующего года, а за 2019 год – во втором полугодии 2020 года. Но хочу подчеркнуть: обществу этот финансовый аудит не покажет где, кто, сколько украл. (Потому что сейчас иногда идет такая несколько дезинформация общества). Финансовый аудит необходим в том числе для выхода компании на внешние рынки займов. Три года международной финансовой отчетности уже позволяют компаниям выходить на внешние рынки займов, выпускать еврооблигации, уменьшать себестоимость кредитного портфеля“, - сообщил Абромавичус. Читай также: Хищения в "Укроборонпроме": Сейчас возбуждены 583 уголовных дела По его словам, главная цель аудита - понять полную финансовую картину компании “Укроборонпром“ и ее участников. Необходимо также переоценить активы, понять их полную стоимость и подтвердить разного вида пассивы и задолженности.

Кроме того, Абромавичус отметил, что аудит нужен еще и для того, чтобы входить в совместные проекты с мировыми гигантами и самыми известными компаниями.