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Абромавичус: аудит Укроборонпрома не покажет, кто, где и сколько украл

Комментариев: 2
Айварас Абромавичус считает, что финансовый аудит Укроборонпрома не покажет, кто, где и сколько украл в компании.
Айварас Абромавичус ранее возглавил Укроборонпром
Айварас Абромавичус ранее возглавил Укроборонпром
Корреспондент.net

Аудит Укроборонпрома не покажет где, кто, сколько украл, а его главная цель – позволить концерну выходить на внешние рынки займов, выпускать еврооблигации и уменьшать себестоимость кредитного портфеля. Об этом в интервью Укринформу сообщил генеральный директор ДК Укроборонпром Айварас Абромавичус.

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“Сложный аудит чрезвычайно сложной неаудитированной в прошлом компании продлится до 12 месяцев. При этом мы ожидаем, что по 2018 году результаты уже будут в первом полугодии следующего года, а за 2019 год – во втором полугодии 2020 года. Но хочу подчеркнуть: обществу этот финансовый аудит не покажет где, кто, сколько украл. (Потому что сейчас иногда идет такая несколько дезинформация общества). Финансовый аудит необходим в том числе для выхода компании на внешние рынки займов. Три года международной финансовой отчетности уже позволяют компаниям выходить на внешние рынки займов, выпускать еврооблигации, уменьшать себестоимость кредитного портфеля“, - сообщил Абромавичус.

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По его словам, главная цель аудита - понять полную финансовую картину компании “Укроборонпром“ и ее участников. Необходимо также переоценить активы, понять их полную стоимость и подтвердить разного вида пассивы и задолженности.

Кроме того, Абромавичус отметил, что аудит нужен еще и для того, чтобы входить в совместные проекты с мировыми гигантами и самыми известными компаниями.

Напомним, 1 ноября суд оставил под стражей участников коррупционных схем в оборонке, всплывших в результате журналистского расследования.
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Теги: коррупция, борьба с коррупцией, аудит, Коррупция в Украине, Укроборонпром, Айварас Абромавичус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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П    05.11.2019, 13:53
Оценка:  -1
П
Т.оесть, там мало,что осталось спи@дить,так наберём ещё кредитов?
Зорян_и_Шкиряк    05.11.2019, 13:04
Оценка:  -1
Зорян_и_Шкиряк
И это - самое главное! )))
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