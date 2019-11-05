Для прокурора Кулика достроили целый этаж в столичном ЖК, - Bihus.info

Журналисты обнародовали сенсационное расследование о Кулике.

Для прокурора ГПУ Константина Кулика незаконно достроили 14-ый этаж в ЖК Diplomat Hall, который находится в центре Киева.

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Об этом сообщает Bihus.info.

Сообщается, что строительство 14-этажа элитного ЖК состоялось в то время, когда началось расследование дела о незаконном обогащении прокурора ГПУ Константина Кулика.

Журналисты узнали, что семья Кулика владеет в Diplomat Hall двумя квартирами общей площадью более 400 квадратных метров. К слову, стоимость одной квартиры в этом здании в среднем составляет 300 000 долларов.

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В этом же жилом комплексе семья прокурора купила два гаража и одно помещение на крыше площадью в 88 квадратных метров.

К тому же, одна из квартир зарегистрирована на сожительницу прокурора Ирину Немец.

Журналисты выяснили, что строительство 14 этажа не согласовывали ни с Департаментом по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля Киева, ни с Государственной архитектурно-строительной инспекцией.

Также выяснилось, что Едином реестре документов нет информации о разрешении на строительство объекта по улице Жилянская 59, помещение 1420.

Следовательно, строительство дополнительного этажа в этом элитном комплексе было незаконным.

Напомним, Кулик обвинил заместителей Луценко в саботаже расследования дела “вышек Бойко”.

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