Кабмин выделит дополнительную помощь людям старше 80 лет

Соответствующие поправки внесены в проект госбюджета на следующий год.

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Для людей старше 80 лет правительство предусмотрело дополнительную помощь в следующем году. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время презентации проекта Госбюджета-2020 в Кабмине.

Мы посмотрели на то, кто наиболее уязвим в этой системе, и решили, в первую очередь, оказать помощь людям старше 80 лет, которые, как правило, не могут сами за собой присмотреть, - отметил Гончарук.

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По его словам, правительство будет пытаться делать это и для других категорий пожилых людей, как только у него появится такая возможность.

При этом премьер добавил, что именно пожилые люди нуждаются в постоянном уходе и помощи, поскольку нередко это одинокие люди, которые, к тому же, не могут сами за собой ухаживать и самостоятельно справиться со своим бюджетом.

Обновленную версию проекта Государственного бюджета на 2020 года, подготовленную ко второму чтению в Верховной раде, Кабинет министров принял на внеочередном заседании в воскресенье вечером, 3 ноября.

Напомним, Алексей Гончарук заявил, что при нынешней экономике не получится резко поднять зарплаты учителям. Для значительного повышения нужен экономический рост, сказал премьер.

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