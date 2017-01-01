Убийство 14-летней девочки: подозреваемому объявили о подозрении

15-летний парень официально в статусе подозреваемого.

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15-летнему парню, который из корыстных побуждений убил 14-летнюю девушку в Лиманском районе Одесской области, объявили о подозрении.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Прокуроры Коминтерновской местной прокуратуры сообщили о подозрении 15-летнему жителю города в умышленном убийстве из корыстных побуждений ... Дело находится на контроле отдела ювенальной юстиции прокуратуры области. Досудебное расследование осуществляют следственные Лиманского отдела полиции (ч. 4 ст. 187 и п. 6 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины), - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

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Также известно, что прокуратура требует избрать меру пресечения для подозреваемого в виде содержания под стражей.

Напомним, под Одессой убили 14-летнюю девушку. Сообщается, что об исчезновении сообщила мать девочки. По ее словам, дочь пошла гулять с друзьями и не вернулась. На поиски девочки кинулись полицейские и волонтеры.

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