ГБР в угоду государству-агрессору ищет доказательства нарушений закона украинскими моряками при попытке пройти через керченский пролив, - утверждает юрист.

ГБР завело дело против освобожденных из России моряков – Головань golovan.ua

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Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) Украины расследуют возможное “превышение власти и служебных полномочий“ украинскими морякам во время инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом в своем блоге на “УП“ сообщил адвокат Игорь Головань.

Следователи ГБР в полном согласии с ФСБ расследуют мифическое “превышение власти и служебных полномочий“ украинскими военнослужащими с явной целью ослабить позиции Украины на международной арене, в частности в Международном трибунале по морскому праву. Директор ГБР Роман Труба, отрицая эти очевидные факты, цинично и нагло лжет, - отметил Головань.

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По словам юриста, следователь третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований ГБР Сергеева А.С. в своем ходатайстве о назначении экспертизы задает вопрос: “Были ли допущены нарушения военнослужащими, которые выполняли боевую задачу, Руководством ВМС ВСУ при выполнении документов боевого управления указанные в пункте 3.2 данного ходатайства?“

Не стоит и объяснять, что военнослужащие, которые выполняли боевую задачу - это украинские моряки, - отметил адвокат.

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Игорь Головань указывает на “ряд грубых нарушений закона“, которыми сопровождалось открытие дела против украинских моряков. По его мнению, данное уголовное производство было начато в интересах государства-агрессора по заявлению бывшего замглавы президентской администрации времен Януковича Андрея Портнова.

Адвокат обращает внимание на факт, что инициаторы уголовного дела “видят признаки государственной измены в принятии руководством государства мероприятий по защите национальных интересов“.

Напомним, в ГБР озвучивали намерения допросить освобожденных из России моряков. В Бюро интересуются обстоятельствами их похода через Керченский пролив.

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