Выплаты при рождении ребенка: Министр объяснила, что изменится

Были проведены консультации с органами власти и обсуждения с общественностью.

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Правительство решило оставить действующие выплаты при рождении ребенка.

Об этом сообщила в Facebook министр социальной политики Юлия Соколовская.

Соколовская прокомментировала предложение выплачивать помощь только семьям с низким доходом. Чиновница отреагировала на появившуюся в СМИ новость о том, что правительство якобы может лишить сотни тысяч семей помощи при рождении ребенка.

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Соколовская рассказала, что, действительно, обсуждалось предложение ввести адресную программу помощи при рождении, которая выплачивалась бы только тем семьям, чей среднемесячный доход на человека не превышает 15% от общего размера выплат (около 6 000 грн при выплатах примерно в 41000 грн на ребенка).

После консультаций с органами власти и обсуждения с общественностью, было принято решение сохранить нынешний механизм помощи, сообщила глава минсоцполитики.

Пользователи соцсети активно обсуждают тему facebook.com/Соколовська Юлія

Как сообщалось 28 октября, депутаты хотят увеличить помощь при рождении детей до 400 тыс. грн.

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