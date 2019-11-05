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“Выгнать на*ер”: Бужанский и Дубинский ополчились против Милованова

Комментариев: 4
Нардепы недовольны высказыванием министра.
Дубинский и Бужанский
Дубинский и Бужанский
Александр Дубинский/Telegram

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Народные депутаты от партии “Слуга народа” Максим Бужанский и Александр Дубинский ополчились против министра экономики Тимофея Милованова, который заявил, что голосовал за Порошенко на выборах президента.

Бужанский на своем канале в Telegram написал, что Милованова нужно “выгнать нах*ер”, потому, что ему надел “этот парад дебилов”.

Милованов признался, что на президентских выборах голосовал за Порошенко. Знаете, его все-таки нужно выгнать на*ер. Не за поддержку Порошенко, просто немного утомил этот парад дебилов, - написал Бужанский.

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Пост коллеги поддержал Александр Дубинский. Он перепостил его на своей странице.

Напомним, министр Зеленского заявил, что голосовал за Порошенко. Милованов признался, что на президентских выборах поддержал Порошенко.

 

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Теги: Милованов, Порошенко, Дубинский, Бужанский
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Комментариев (5)
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Путин_xyйло    05.11.2019, 14:16
Оценка:  0
Путин_xyйло
Два дебила - это сила!
LERMI_    05.11.2019, 13:49
Оценка:  +2
LERMI_
Всіх слуг клоуна, разом з ним та його босом потрібно гнати в шию, виписуючи при цьому смашні пендалі!
Бигсэм    05.11.2019, 13:48
Оценка:  0
Бигсэм
Интересно, как Милованов стал министром? Кто толкал?
Л_о_л_а    05.11.2019, 13:46
Оценка:  +5
Л_о_л_а
и Рябую шапку и гончарука ....
Boxerogos    05.11.2019, 13:35
Оценка:  -1
Boxerogos
Абсолютно правы!Ведь за Педю Пидоpoшенко могли голосовать только члены парада дебилов.Милованов даже внешне дебила напоминает очень сильно.Место ему в"Еврейской солидарности"его идола Педи.
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