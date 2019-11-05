“Выгнать на*ер”: Бужанский и Дубинский ополчились против Милованова

Нардепы недовольны высказыванием министра.

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Народные депутаты от партии “Слуга народа” Максим Бужанский и Александр Дубинский ополчились против министра экономики Тимофея Милованова, который заявил, что голосовал за Порошенко на выборах президента.

Бужанский на своем канале в Telegram написал, что Милованова нужно “выгнать нах*ер”, потому, что ему надел “этот парад дебилов”.

Милованов признался, что на президентских выборах голосовал за Порошенко. Знаете, его все-таки нужно выгнать на*ер. Не за поддержку Порошенко, просто немного утомил этот парад дебилов, - написал Бужанский.

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Пост коллеги поддержал Александр Дубинский. Он перепостил его на своей странице.

Напомним, министр Зеленского заявил, что голосовал за Порошенко. Милованов признался, что на президентских выборах поддержал Порошенко.

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