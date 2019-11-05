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В Украине испытали модернизированный вертолет Ми-2

Комментариев: 5
Во время испытаний было осуществлено более 40 полетов с боевым применением около 400 ракет.
Испытания модернизированного вертолета Ми-2МСБ
Испытания модернизированного вертолета Ми-2МСБ
Укринформ

В Черниговской области завершился очередной этап испытаний модернизированного вертолета Ми-2МСБ, оснащенного неуправляемыми авиационными ракетами типа С-8. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщает Укринформ со ссылкой на корреспондента информагентства Минобороны АрмияInform Игоря Березинского.

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По его словам, вертолет Ми-2СМБ, изготовленный заводом Мотор Сич, является успешной модернизацией вертолета Ми-2 советского периода. В новой модели заменены двигатели и обновлено бортовое оборудование.

Во время испытаний было осуществлено более 40 полетов с боевым применением около 400 ракет.

Параллельные испытания военной машины проводились на базе завода Мотор Сич в Запорожье. Там черниговские пилоты летали с адаптированным светотехническим оборудованием с применением очков ночного видения и специального защитного шлема.

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В ходе испытаний специалисты работали над дальнейшим совершенствованием вертолета Ми-2МСБ, в частности оснащением его стрелковым вооружением калибра 12,7 мм, гранатометами типа УАГ-40 и управляемым ракетным вооружением.

Березинский добавил, что испытания Ми-2МСБ продолжаются с 2012 года и проводились уже в третий раз.

Как сообщалось 24 октября, Укроборонпром уволил глав двух крупных госкомпаний.

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Теги: Украина, ракета, ракеты, фото, вертолет, Мотор Сич, ВСУ
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Комментариев (6)
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Яроcлав    05.11.2019, 15:47
Оценка:  0
Яроcлав
а где двигатели на этот вертолёт теперь брать будут?
ЗЕ продал в РФ через Китайских посредников "Моторсич"..... Все моторчики теперь - у Пыни)))))
tulchanin    05.11.2019, 15:38
Оценка:  -1
tulchanin
Модернизация.... а слабо на пару с Антоновым свой вертолет заделать или хоть винтокрыл ?
Чтоб у Airbus не закупать...
BROKER666    05.11.2019, 15:29
Оценка:  0
BROKER666
хороший к0цаполиквидатор...
Яроcлав    05.11.2019, 15:48
Оценка:  0
Яроcлав
был. "Моторсич", который выпускал к этому вертолёту движки, теперь в РФ продан.....
zheka-yakob    05.11.2019, 14:59
Оценка:  -6
zheka-yakob
Хорошая мишень для ПВО ДНР и ЛНР)))))
WTF2wtf    05.11.2019, 15:37
Оценка:  0
WTF2wtf
В смысле для российского ПВО на оккупированном россией Донбассе?
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