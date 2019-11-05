В Украине испытали модернизированный вертолет Ми-2

Во время испытаний было осуществлено более 40 полетов с боевым применением около 400 ракет.

В Черниговской области завершился очередной этап испытаний модернизированного вертолета Ми-2МСБ, оснащенного неуправляемыми авиационными ракетами типа С-8. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщает Укринформ со ссылкой на корреспондента информагентства Минобороны АрмияInform Игоря Березинского.

Читай также: В октябре армии переданы почти 700 единиц вооружения от “Укроборонпрома“

По его словам, вертолет Ми-2СМБ, изготовленный заводом Мотор Сич, является успешной модернизацией вертолета Ми-2 советского периода. В новой модели заменены двигатели и обновлено бортовое оборудование.

Во время испытаний было осуществлено более 40 полетов с боевым применением около 400 ракет.

Параллельные испытания военной машины проводились на базе завода Мотор Сич в Запорожье. Там черниговские пилоты летали с адаптированным светотехническим оборудованием с применением очков ночного видения и специального защитного шлема.

Читай также: Украинец пытался вывезти в РФ детали к военным кораблям

В ходе испытаний специалисты работали над дальнейшим совершенствованием вертолета Ми-2МСБ, в частности оснащением его стрелковым вооружением калибра 12,7 мм, гранатометами типа УАГ-40 и управляемым ракетным вооружением.

Березинский добавил, что испытания Ми-2МСБ продолжаются с 2012 года и проводились уже в третий раз.

Как сообщалось 24 октября, Укроборонпром уволил глав двух крупных госкомпаний.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram