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ДТП с маршруткой в Днепре: 7 человек в больнице

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Внедорожник вылетел на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом.
ДТП с маршруткой в Днепре: 7 человек в больнице
ДТП с маршруткой в Днепре: 7 человек в больнице
facebook.com/dnipropolice/

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В Днепре водитель внедорожника марки Volkswagen не справился с управлением и врезался в маршрутное такси. В результате ДТП 7 человек оказались в больнице. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.

По предварительной информации правоохранителей, 29-летняя женщина, управлявшая автомобилем Volkswagen, не справилась с управлением. Машину занесло на встречную полосу движения, по которой в это время двигалась маршрутка.

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В результате столкновения получили ушибы шесть пассажиров микроавтобуса. Их забрала скорая помощь. Также травмы получила и водитель легковушки. Ее также доставили в больницу.

Внедорожник вылетел на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом
Внедорожник вылетел на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом
facebook.com/dnipropolice/

Напомним, в Киеве девушка вышла из такси, перешла дорогу в неположенном месте. В результате она попала под колеса другого автомобиля.

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Теги: полиция, ДТП, внедорожник, маршрутка, Днепр
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