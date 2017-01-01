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Бойко и Тимошенко: Кто из лидеров фракций провалил работу в Раде

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Самые низкие показатели эффективности оказались у Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Юлии Тимошенко.
Бойко и Тимошенко: Кто из лидеров фракций провалил работу в Раде
Бойко и Тимошенко: Кто из лидеров фракций провалил работу в Раде
Коллаж

Комитет избирателей Украины проанализировал работу лидеров фракций в Верховной Раде. Были учтены такие показатели: участие в голосованиях, посещение пленарных заседаний ВРУ и посещение заседаний парламентских комитетов.

Об этом сообщает КИУ в Facebook.

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“Юрий Бойко (ОПЗЖ), Вадим Рабинович (ОПЗЖ), Юлия Тимошенко (Батькивщина) почти не посещают заседания комитета и имеют низкие показатели участия в голосованиях ВРУ. За все время проведено 1034 голосований, из которых Бойко принял участие лишь в 9%,  Рабинович - 4%, Тимошенко - 31%“ – говорится в сообщении.

Кто из лидеров фракций провалил работу в Раде
Кто из лидеров фракций провалил работу в Раде
Скриншот

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У Давида Арахамии (Слуга народа) также достаточно низкие показатели. По данным электронной регистрации, нардеп присутствовал лишь на половине заседаний - 16 из 31. При этом принял участие в 71% голосований, что является высоким показателем.

Самые высокие результаты работы среди лидеров фракций у Артура Герасимова и Ирины Геращенко из “Европейской солидарности“.

Напомним, что 30 октября вступил в силу Закон №196-IX, который предусматривает введение штрафов для депутатов, которые систематически не посещают заседания парламентских комитетов.

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Теги: КИУ, лидеры фракций
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