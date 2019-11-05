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Во Львове радикалы разбили гитару уличному музыканту, который пел на русском

Комментариев: 7
Инцидент случился в центре Львова.
Музыкант остался без гитары
Музыкант остался без гитары
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В воскресенье, 3 ноября, в центре Львова радикалы разбили гитару уличному музыканту, который пел на русском языке. 

Об этом рассказал руководитель Львовской областной организации ВОО "Сокол" Богдан Федун в комментарии для 032.ua.

Мы с ним общались на предыдущих рейдах, сюда уже пришли, когда техника была разбита. В этот момент были на соседней улице, также общались с уличными музыкантами. Один из членов нашей организации который стоял и смотрел, не будут ли петь эти музыканты на русском, как раз и был свидетелем того, как неизвестные патриоты разбили технику, после чего туда сразу пришли мы, - сообщил Федун.

По словам мужчины, такие рейды активисты во Львове проводят регулярно, поэтому многие уличные музыканты не рискуют петь русские песни.

3 ноября состоялся очередной рейд против уличных музыкантов, поющих на русском языке. Активисты прошлись по центральным улицам города Львова. Радует то, что после нескольких таких рейдов в центре нашего города почти не слышно песен, которые исполняются на языке оккупанта. Также, с некоторыми музыкантами были проведены профилактические работы, - добавил он.

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Напомним, в Харькове администратор поликлиники разбила голову уличному музыканту. Инцидент произошел на улице Сумской.

 

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Теги: Львов, радикалы, уличный музыкант, гитара, русский язык
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Комментариев (7)
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Мыкола    05.11.2019, 14:15
Оценка:  -1
Мыкола
Не ходите, дети , в Африку гулять ! В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы будут вас кусать, бить и обижать! Галичина в натуре Африка , а выдает себя за Эвропу !
МСергей    05.11.2019, 14:14
Оценка:  -1
МСергей
Прививка любви к украинскому.
tulchanin    05.11.2019, 14:13
Оценка:  -1
tulchanin
Мда, будни цеевропейского Львов.
ofizep    05.11.2019, 14:08
Оценка:  0
ofizep
Бігмір в руках українофобів, прокацапска кантора.
Serg2176    05.11.2019, 14:06
Оценка:  0
Serg2176
умственная отсталость детект
MNI1957    05.11.2019, 14:03
Оценка:  -2
MNI1957
просто,нацики
korvin_ral    05.11.2019, 14:01
Оценка:  -3
korvin_ral
фееричные просто
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