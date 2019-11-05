Во Львове радикалы разбили гитару уличному музыканту, который пел на русском

Инцидент случился в центре Львова.

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В воскресенье, 3 ноября, в центре Львова радикалы разбили гитару уличному музыканту, который пел на русском языке.

Об этом рассказал руководитель Львовской областной организации ВОО "Сокол" Богдан Федун в комментарии для 032.ua.

Мы с ним общались на предыдущих рейдах, сюда уже пришли, когда техника была разбита. В этот момент были на соседней улице, также общались с уличными музыкантами. Один из членов нашей организации который стоял и смотрел, не будут ли петь эти музыканты на русском, как раз и был свидетелем того, как неизвестные патриоты разбили технику, после чего туда сразу пришли мы, - сообщил Федун.

По словам мужчины, такие рейды активисты во Львове проводят регулярно, поэтому многие уличные музыканты не рискуют петь русские песни.

3 ноября состоялся очередной рейд против уличных музыкантов, поющих на русском языке. Активисты прошлись по центральным улицам города Львова. Радует то, что после нескольких таких рейдов в центре нашего города почти не слышно песен, которые исполняются на языке оккупанта. Также, с некоторыми музыкантами были проведены профилактические работы, - добавил он.

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Напомним, в Харькове администратор поликлиники разбила голову уличному музыканту. Инцидент произошел на улице Сумской.

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